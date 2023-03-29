İtalya’da, ‘aşırı zayıflığa azmettirmek’ suç oluyor

İtalya’da hükümet, anoreksiya ve bulimia gibi yeme bozukluklarını teşvik edenleri hapisle cezalandıran bir yasa tasarısı hazırladı.

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BBC Türkçe’nin haberine göre İtalya’da iktidar partisinin önceki gün meclise sunduğu yasa tasarısında ‘Aşırı zayıflığa azmettiren’ kişilerin 2 yıla kadar hapis ve 60 bin avroya (1,243 milyon lira) kadar para cezasına çarptırılmasını öngördü.

Mağdurların 14 yaşın altında olduğu vakalarda ise 4 yıl hapis ve 150 bin avroya kadar para cezası verilmesi planlanıyor.

Yasa tasarısını dün açıklayan İtalya’nın Kardeşleri’nden Senatör Alberto Balboni, anoreksiya ve bulimia gibi rahatsızlıkları sosyal medya da dahil herhangi bir araçla teşvik edenlere ‘baskı uygulamak‘ istediklerini söyledi.

İtalya basını da özellikle ‘thinfluencer‘ olarak anılan, aşırı zayıflığa özendiren sosyal medya ünlülerinin hedef alınacağını belirtti.