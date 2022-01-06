İtalya’da 50 yaş üstüne aşı zorunluluğu

İtalya’da vaka sayılarının artışıyla birlikte can kayıpları ve hastaneye yatışları azaltmak amacıyla 50 yaş üstüne aşı zorunluluğu getirdi.

Avrupa ülkeleri arasında en sert önlemlerden bir olan aşı zorunluluğu hemen uygulanmaya başlayacak.

Ülkede halihazırda öğretmenler ve sağlık çalışanları için aşı zorunluluğu uygulanıyor. Ekim ayından bu yana ise tüm çalışanlar işyerine girmek için aşı kartı ya da negatif test sunmak zorunda.

Salgının başından bu yana 138 bin 276 kişinin hayatını kaybettiği İtalya, Avrupa’da Britanya’dan sonra en çok can kaybının olduğu ikinci ülke. Dün günlük vaka sayısı 189 bin 109 olarak açıklandı.