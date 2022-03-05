İtalya, Putin’e yakın iş insanının 383 milyonluk yatına el koydu

İtalya, Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaş sebebiyle Avrupa Birliği (AB) tarafından uygulanan yaptırımlar çerçevesinde, Rusya’nın en zenginlerinden Aleksey Mordaşov’a ait 27 milyon dolarlık (383 milyon TL) lüks yata el koydu.

Fotoğraf: Twitter/Ferdinando Giugliano

2021 sonu itibariyle tahmini 23 milyar dolar civarında kişisel serveti bulunan Mordaşov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yakın bir isim.

Reuters, 65 metrelik ‘Lady M’ isimli yatın İtalya’nın kuzeyindeki Imperia limanında tutulduğunu söyledi. Yetkililer, Putin’le yakın bağları olan bir başka milyarder Gennady Timoşenko’ya ait ikinci bir yatın da aynı limanda bloke edildiğini ve kısa süre içinde el konacağını söyledi.

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio da “İtalya, ilerleyen saatlerde Rus oligarklara ait yaklaşık 140 milyon avroluk mal varlığına el koymaya hazırlanıyor” dedi.

AB’nin getirdiği yaptırımlar çerçevesinde daha önce Almanya ve Fransa da Rus milyarderlerin malvarlıklarına el koymuştu.