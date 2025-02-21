İtalya mutfağından 10 farklı lezzet

Pizza ve makarnalarıyla ünlü İtalyan mutfağı, aslında tüm ürünleriyle dünya yemek literatüründe önemli bir yere sahip.

Habertürk‘ün derlemesine göre işte Akdeniz’in en ünlü mutfağının 10 yemeği:

Pizza Margherita

Pizza Margherita, 19’uncu yüzyılda Napoli’de ortaya çıkmıştır. Kraliçe Margherita için özel olarak hazırlanan bu pizza, domates sosu, mozzarella peyniri ve taze fesleğen yapraklarıyla hazırlanır. Bu lezzet, dünya çapında en çok tercih edilen pizzalardandır.

Pasta Carbonarra

Roma mutfağının en sevilen yemeklerinden olan Pasta Carbonara, yumurta, peynir, guanciale ve karabiberle yapılır. Krema kullanılmadan yapılan bu makarna, yoğun ve doyurucu bir tada sahiptir. Günümüzde farklı varyasyonları olsa da orijinal tarifi hala çok tercih ediliyor.

Lasagna

Özellikle Bologna’a özgü bu yemek kat kat makarna hamuru, beşamel sos ve peynirle hazırlanır ve İtalya’nın en doyurucu yemeklerinden biridir. Fırında pişerek kıvamını alan Lasagna, hem İtalya’da dünya mutfağında büyük bir üne sahiptir.

Risotto Alla Milanese

Ülkenin en ünlü pirinç yemeklerinden Risotto alla Milanese, safranlı ve tereyağlı kıvamıyla bilinir. Milano mutfağına özgü bu yemek, genellikle et yemeklerinin yanında servis edilir.

Ossobuco

Milano mutfağının bir başka özel yemeği olan Ossobuco, dana incik etiyle hazırlanır. Beyaz şarap, sebzeler ve kemik iliğiyle yapılan bu yemek, uzun süre kısık ateşte pişirilir ve yumuşak bir kıvam alır. Yanında çoğunlukla safranlı risottoyla servis edilir.

Torttellini

Küçük, dolgun bir makarna türü olan Tortellini, genellikle et, peynir veya sebzelerle doldurulur. Bologna ve Modena bölgelerinde popüler olan bu makarna, genelde et suyunda pişirilerek servis edilir. Efsaneye göre Tortellini’nin şekli için aşk tanrıçası Venüs’ün göbeğinden ilham alınmıştır.

Fiorentina Bistecca

Toskana’nın en meşhur yemeklerinden biri olan Fiorentina Bistecca, büyük boyutlu ve kalın kesilmiş dana etiyle hazırlanır. Kömür ateşinde pişirilen bu biftek, orta-az pişmiş olarak sunulur.

Arancini

Arancini, içi peynir, et veya sebzelerle doldurulmuş ve kızartılmış pirinç toplarıdır. Bu atıştırmalık, özellikle sokak lezzetleri arasında büyük bir yere sahip.

Caprese Salatası

Taze mozzarella, domates, fesleğen ve zeytinyağıyla hazırlanan Caprese Salatası, İtalya’nın en basit yemeklerinden biridir. Bu salata, özellikle yaz aylarında hafif bir öğün olarak tercih edilir.

Tiramisu

Ülkenin en meşhur tatlılarından Tiramisu, kahveyle ıslatılmış kedi dili bisküvileri, mascarpone peyniri ve kakao ile hazırlanır. ‘Beni yukarı çek’ anlamına gelen Tiramisu, enerji verici özelliğiyle bilinir. Hafif ve aromatik tadıyla kahve severlerin de çok sevdiği bir tatlıdır.