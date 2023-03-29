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Yaramazlara biraz batar!

İtalya, laboratuvar üretimi et ve sütü yasaklamaya hazırlanıyor

İtalya hükümeti, laboratuvarda üretilmiş et ve süt gibi gıdaları yasaklayan bir yasa tasarısına onay verdi.

Bakanlar Kurulu’nda onaylanan tasarı parlamentodan geçer ve yasalaşırsa hayvan hücrelerinden laboratuvar ortamında üretilen gıda ve yemlerin ülkede üretimi, satışı, kullanılması ve ithalatı yasak olacak.


BBC Türkçe’nin haberine göre bu yasaklı sentetik gıdalara laboratuvar üretimi et, balık ve süt gibi ürünler de dahil olacak.

Yasağı delenlere 10 bin avro ile 60 bin avro arası para cezaları öngörülüyor.

İtalya’nın Kardeşleri partisinden Tarım ve Gıda Egemenliği Bakanı Francesco Lollobrigida yasal düzenlemenin ülkenin ‘kültür ve geleneğinin korunması’ amacını taşıdığını söyledi.

Lollobrigida ayrıca, laboratuvar üretimi gıdaların işsizliği artırma ve biyo-çeşitliliğe zarar verme riski olduğunu belirtti. Bakan bunlara ek olarak, “Zenginlerin iyi beslendiği, fakirlerinse iyi beslenemediği bir toplumda sosyal adaletsizlik riski görüyoruz” dedi.

Sağlık Bakanı Orazio Schillaci de sentetik gıdaların etkileriyle ilgili yeterli bilimsel araştırma olmadığını vurguladı.

Ülkenin en büyük ziraatçılar birliği olan Coldiretti’nin de aralarında yer aldığı tarım örgütleri, hayvan hücrelerinden laboratuvar ortamında sentetik gıda elde edilmesine karşı çıkıyordu.

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