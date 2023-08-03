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Yaramazlara biraz batar!

Meloni, kendisine ‘faşist’ diyen Placebo’nun solistine hakaret davası açtı

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin Britanyalı rock müzik grubu Placebo’nun solisti Brian Molko’ya hakaret davası açtığı bildirildi.

Fotoğraflar: AA, Wikipedia

BBC’nin haberine göre, Meloni, kendisine ‘ırkçı ve faşist’ diyen Placebo’nun solisti Molko’ya hakaret davası açtı.


Torino kenti yakınlarındaki Stupinigi’deki bir müzik festivali çerçevesinde 11 Temmuz’da verdiği konserde solist Molko, sahneden Başbakan Meloni’ye ‘faşist ve ırkçı’ demişti.

Olayın ardından, 51 yaşındaki solist Molko hakkında Torino başsavcılığınca devlet kurumlarını aşağılamaktan ve Başbakan’a hakaret etmekten soruşturma açılmıştı.

Molko’nın suçlu bulunması durumunda 1000 ila 5 bin avro para cezası alabileceği kaydediliyor.

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Akşam Postası / 3 Ağustos 2023

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