İtalya Başbakanı Meloni hakkında soruşturma

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından aranan Libyalı üst düzey bir polis memurunun İtalya’da gözaltına alınıp serbest bırakılması nedeniyle soruşturma başlatıldı.

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UCM, Libyalı Najeem Osema Almasri Habish için 2015’de Mitiga Cezaevi’ndeki olayların şüphelisi olduğu gerekçesiyle yakalama kararı çıkarmıştı.

18 Ocak’ta İtalya’nın Torino kentinde gözaltına alınan Habish, UCM ile İtalya Adalet Bakanlığı arasında gerekli iletişim kurulmadan gözaltına alındığı ve hakkında da başka suçlama olmadığı gerekçesiyle 22 Ocak’ta serbest bırakılmıştı.

UCM, Habish’in ülkesine gönderilmesine ilişkin İtalya’dan açıklama istemiş, hükümetse Habish’i tehlikeli bir kişi olması ve acil güvenlik gerekçesiyle ülke dışına çıkardıklarını bildirmişti.

Meloni, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Libyalı Habish’in geçen hafta serbest bırakılması ve ülkesine gönderilmesi nedeniyle ilgili suça yardım ve yataklık ile kamu kaynaklarını kötüye kullandığı iddiasıyla hakkında soruşturma açıldığını duyurdu.

Başbakan, “Bana şantaj yapılamaz. Beni korkutamazsınız. Özellikle milletin güvenliği söz konusu olduğunda İtalyanları savunma yolunda devam etmek niyetindeyim” dedi.

Adalet Bakanı Carlo Nordio, İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi ve istihbarattan sorumlu Başbakanlık Müsteşarı Alfredo Mantovano’ya da soruşturma açıldığı belirtildi.

Meloni, bu soruşturmanın eski başbakanlardan Romano Prodi’ye çok yakın solcu bir politikacı olarak tanımladığı Ligi Ligotti’nin yaptığı şikayet üzerine başlatıldığını söyledi.

Hakkında soruşturma açılmış olsa da Meloni’nin yasalar gereği şu an için istifa etme zorunluluğu bulunmuyor.