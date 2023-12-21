İtalya 450 bin yabancı işçiye oturma izni verecek: İhtiyaç 1 milyondan fazla

İtalya, üç yıl içinde 450 bin işçiye oturma izni vermeyi vaat ediyor. Ülkenin ticaret odaları başkanına göre ihtiyaç duyulan işçi sayısı 1 milyondan fazla.

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Avrupa’da ülkelerin yasa dışı göçe karşı önemleri sertleştirdiği dönemde İtalya, üç yıl içinde 450 bin yabancı işçiye oturma izni vermeyi vaat ediyor.

Euronews Türkçe’nin haberine göre 2025’e kadar sürmesi planlanan bu kotanın 50 bin kadarı aralık başında açıldı. Tarım, inşaat, kişisel hizmetler ve turizm alanlarında çok sayıda işçi kabul edildi.

Bu, göçü azaltma sözü veren bir hükümet için paradoksal bir önlem olarak nitelendirilse de Avrupa’da birçok ülke yabancı işgücüne ihtiyaç duyuyor.

İtalya Ticaret Odaları Başkanı Andrea Prete’ye göre 450 bin oturma izni, ihtiyaç duyulanın çok altında.

Prete, “Hükümet 800 bin kişiye ihtiyaç olduğunu kendisi de kabul ediyor. Ancak bu kesinlikle bir milyondan fazla. İtalya’da her iki iş pozisyonundan biri doldurulmadı” dedi.

Ülkede yetersiz eğitim sistemi nedeniyle, yeşil veya dijital ekonomideki mühendislik işlerinin çok talep gördüğü belirtiliyor.

Mevcut eğilimler devam ederse, ülke 2050’ye kadar 5 milyon nüfus kaybedecek.

Yabancıların aynı zamanda İtalya’nın dramatik demografik düşüşünü durdurmaya da yardımcı olduğuna dikkat çekiliyor.