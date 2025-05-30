İsviçre'de buzul felaketi: İki köyde 30 tahliye

İsviçre’de buzul çökmesi nedeniyle neredeyse yok olan Blatten köyünün bulunduğu Lötschental bölgesinde durum kritik. İki köyde daha 30 kişi tahliye edildi.

Fotoğraf: 20min.ch

Ülkenin güneyindeki Valais kantonundaki Blatten köyünün büyük kısmı dün buzul çökmesi nedeniyle yok olmuştu. Köy risk olasılığı üzerine 19 Mayıs’ta tahliye edilmişti. Tedbir sonucu felaket can kaybı olmadan atlatılırken, birçok ev yıkılmış, ayakta kalan evlerse su altında kalmıştı.

Felakette 65 yaşında bir kişi kaybolmuştu.

Afet bölgesindeki jeopolitik zorluklar kayıp kişi için çalışmalara ara verildi.

Yerel medya bugün köyün yüzde 90’ından fazlasının devasa bir buz, çamur ve moloz yığınıyla kaplandığını, tahribatın civar köyleri de etkileyebileceğini yazdı.

Nitekim Gampel ve Steg köylerinde 30 kişi sel olasılığı nedeniyle tahliye edildi.

Civar köylerde geniş çaplı olası bir tahliye için vatandaşlar siren sesi ve duyurularla bilgilendirilecek.

‘Yüzyılda yaşanan bir olay, kimse nasıl başa çıkacağını bilmiyor‘

Valaisli siyasetçi Beat Rieder federal hükümetin dağ nüfusu için 85 milyar CHF (yaklaşık 103 milyar dolar) değerinde maddi destek sağlaması gerektiği çağrısında bulundu:

“Blatten’in yeniden inşa edilip edilmeyeceği sorusuna yalnızca bölge sakinleri cevap verebilir. Yüzyılda yaşanan bir olay yaşadık ve bu yüzden henüz kimse bununla nasıl başa çıkacağını bilmiyor. Bununla karşılaştırabileceğimiz hiçbir şeyimiz yok.

Bir diğer Valaisli siyasetçi Christophe Darbellay şöyle konuştu:

“Bir köy haritadan kayboldu. Blatten halkı her şeyini kaybetti. Evlerini, hatıralarını, kiliselerini, mezarlıklarını. Çiftçilerin artık hiç toprağı yok, hayatlarının emeği gitti. Gri yamaçta tek bir yeşil bitki yetişmiyor. Üzerinde çimen çıkması uzun zaman alacak.”

‘İklim değişikliğiyle bağlantısı açık’

İsviçreli jeolog Andrea Pedrazzini’yse Blatten köyünün buzul çökmesi nedeniyle yok olmasının, iklim değişikliğiyle bağlantısının açık olduğunu söyledi:

“Bu görüntüleri görmek kesinlikle güçlü bir duygu uyandırıyor. Bu olay bize doğanın kendi kurallarının olduğunu ve dağlarımızın ne kadar kırılgan olduğunu gösteriyor.

Bir yandan evlerini kaybeden insanlar için dram var, diğer yandan Valaisli meslektaşlarımızın hemen uygulamaya koyduğu izleme yöntemleri sayesinde en kötüsünün önlendiği rahatlama var.

Sıcaklık artışıyla, iklim değişikliğinin bu yüksek rakımlı yamaçları istikrarsızlaştırıyor. Zaten istikrarsız bir buzulun üzerine düşen kaya, tam olarak bu kademeli olaylara neden olabilir. Olayın iklim değişikliğiyle bağlantısının olduğu oldukça açık görünüyor.”

Bu arada İsviçre Dayanışması bölgedeki hasarı gidermek için yardım kampanyası başlattı.