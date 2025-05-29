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İsviçre'de buzul çökmesi: Bir köy yok oldu

İsviçre’nin güneyindeki Valais kantonunda yer alan Blatten Köyü’nün büyük bir kısmı buzul çökmesi nedeniyle yok oldu.

Fotoğraf: 20min.ch

Buzulun çökmesiyle köyün büyük bölümü devasa bir buz, çamur ve moloz yığınıyla kaplandı.


Yetkililerin açıklamasına göre herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, felaket sebebiyle köydeki birçok ev yıkıldı. Ayakta kalan evlerse sular altında kaldı.

Afet sonucu kaybolan 65 yaşında bir kişiyi arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü açıklandı.

Buzul çökmesi sonucu 3,1 büyüklüğünde hissedilen bir deprem yaşandığı da bildirildi.

Blatten’te yaşanan heyelan ve su seviyesinin artması nedeniyle bazı komşu köylerde de tahliyeler yaşanıyor.

Blatten’de yaşanan olağanüstü doğa hareketliliği, iklim değişikliğiyle bağlantılı olarak İsviçre Alplerinde artan buzul erimeleri ve hareketlilik risklerini bir kez daha gündeme getirdi.

Köy 19 Mayıs’ta tahliye edilmişti

Valais kantonu yetkilileri dün buzul hareketliliği nedeniyle Lötschental bölgesinde yer alan Blatten Köyü’nün ‘özel bir durumda’ olduğunu duyurmuş, yerel saatle 15:30’da Birch Buzulu’nun devasa bir kısmının koptuğu bildirilmişti.

Yaklaşık 300 kişinin yaşadığı köy 19 Mayıs’ta yetkililer eşliğinde neredeyse tamamen tahliye edilmişti.

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