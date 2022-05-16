İsviçre’de artık herkes organ bağışçısı: Aksini söyleyen olmazsa

İsviçre’de düzenlenen referandumla ölen herkes aksini belirtmediyse organ bağışçısı kabul edilecek.

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Yasa değişikliği yüzde 60 evet oyuyla onaylandı. Mevcut yasada organ nakilleri ancak ölen kişinin hayattayken onay vermesi durumunda mümkün olabiliyor.

Vatandaşların bu yöndeki istekleri çoğunlukla bilinmediğinden öldüklerinde bu karar akrabalarına kalıyor ve çoğu durumda organ bağışına izin verilmiyor.

Guardian’ın haberine göre 2021 sonunda 8,6 milyon nüfuslu ülkede 1400’den fazla hasta organ bekleme listesindeydi. Geçen yıl ölenlerin 166’sının organları bağışlandı, 484 organ bağışı ameliyatı yapıldı. Ancak yine geçen yıl 72 kişi organ beklerken hayatını kaybetti.

Organ bağışı yoluyla daha çok hayat kurtarılmasını amaçlayan bu ‘varsayılan rıza’ modeli halihazırda bazı Avrupa ülkelerinde uygulanıyor.

Bu modele göre öldüğünde organlarının bağışlamak istemeyen kişler bunu açıkça belirmesi gerekiyor. Bu yönde isteklerini belirtmeyen kişilerin organ bağışçısı olmak istediği varsayılacak. Ancak yine de akrabaları kişinin organ bağışçısı olmamayı seçtiğini bilmesi durumunda itiraz edebilecek.

Herhangi bir akrabasına ulaşılmadığı takdirde ölen kişinin organları alınmayacak.

Yasa 16 yaş ve üzerindeki kişilere uygulanacak.

Türkiye’de durum ne?

Türkiye’de yetişkin ve akli dengesi yerinde herkes organlarını bağışlayabilir. Organ nakli yapan merkezlerde, hastanelerde, organ nakliyle ilgilenen vakıf, dernek ve benzeri kuruluşlarda organ bağışı işlemi yapılabilir. Organ bağışı kartını iki tanık huzurunda doldurup imzalamak yeterli. Dilediğiniz zaman organ bağış ünitesi olan bir hastaneye başvurup organ bağış kartınızı iptal ettirebilirsiniz.