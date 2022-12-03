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İsveç’in Türkiye’ye iade ettiği Mahmut Tat tutuklandı

İsveç’in iade ettiği, hakkında altı yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mahmut Tat tutuklandı.

Fotoğraf: Reuters

İsveç’te polislerce gözaltına alındıktan sonra işlemlerinin ardından uçakla Türkiye’ye gönderilen Tat’ın İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlandı.


Tat, polis eşliğinde Gaziosmanpaşa Adliyesi’ne sevk edildi. İnfaz işlemlerinin ardından tutuklanarak Metris Cezaevi’ne gönderildi.

Tunceli 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2015’deki dosyası kapsamında ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’tan altı yıl üç ay hapis cezasına çarptırılan Tat’ın, Yargıtay’ın temyiz incelemesinin ardından aldığı hapis cezası Kasım 2017’de onandı.

Onama kararının ardından hapis cezası kesinleşen Tat hakkında, 5 Şubat 2018’de Tunceli başsavcılığı İlamat ve İnfaz Bürosu’nca yakalama kararı çıkarıldı.

Hakkındaki hapis cezası nedeniyle 2015’te İsveç’e giderek iltica talep eden ancak ret yanıtı alan Tat, bir süre önce polis tarafından gözaltına alınmıştı. Mölndal’da yer alan gözetim merkezindeki işlemleri sonrası Türkiye’ye iade edilmişti.

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