‘İstismar’dan ceza alan ‘tarikat lideri’nin istinaf ve tahliye talebine ret

İstinaf mahkemesi, Sakarya’da 12 yaşındaki bir kız çocuğunu istismar ettiği suçlamasıyla 10 yıl beş ay hapis cezası verilen ‘Uşşaki tarikatı’ lideri Eyüp Fatih Şağban’ın yeniden yargılama talebini reddetti.

Akyazı ilçesinde bir çocuğu istismar ettiği gerekçesiyle Eylül 2020’de tutuklanan Şağban, ‘çocuğun zincirleme olarak cinsel istismarı’ ve ‘çocuğu cinsel amaçlı olarak hürriyetinden yoksun bırakma’ suçlarından 18 yıldan 55 yıl bir ay 15 güne kadar hapis cezası istemiyle yargılanmıştı.

Mahkeme, geçen haziran ayında ‘zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 10 yıl beş ay hapis cezası vermiş, diğer suçtan beraate hükmetmişti.

gercekgundem.com’dan Sami Menteş’in haberine göre sanık avukatı ve çocuğun ailesinin davayı taşıdığı Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 7’nci Ceza Dairesi (istinaf mahkemesi), dosyayı karara bağladı.

Mahkeme, yeniden yargılama talebini reddederken, sanığın tutukluluk halinin de devamına karar verdi.

Kararda şöyle dendi: “Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre, mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı anlaşıldığından, İstinaf başvurusunda bulunanların ileri sürdükleri nedenler yerinde görülmemiş olmakla, CMK’nın 280/1-a maddesi uyarınca istinaf başvurularının esastan reddine,

Dosya kapsamına, sanık aleyhindeki delillerin durumuna, ‘çocuğun basit cinsel istismarı’ suçunun CMK’nın 100/3-a-7 maddesinde sayılan suçlardan olmasına, sanık hakkında hükmedilen sonuç cezaya kıyasen tutuklu kaldığı süreye ve adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacak olmasına göre tutukluluğun ölçülü ve gerekli olduğu anlaşılmakla; sanığın HÜKMEN TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA…”