‘İstismar’dan yargılanan ‘tarikat lideri’ne hapis cezası

Sakarya’da 12 yaşındaki bir kız çocuğunu istismar ettiği suçlamasıyla yargılanan ‘Uşşaki tarikatı’ lideri 58 yaşındaki Eyüp Fatih Şağban’a hapis cezası verildi.

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Şağban, Akyazı ilçesinde bir çocuğu istismar ettiği gerekçesiyle Eylül 2020’de tutuklanmış, 55 yıla kadar hapis istemiyle Sakarya 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı.

Şağban hakkında ‘çocuğun zincirleme olarak cinsel istismarı’ ve ‘çocuğu cinsel amaçlı olarak hürriyetinden yoksun bırakma’ suçlarından 18 yıldan 55 yıl bir ay 15 güne kadar hapis cezası istenmişti.

Dava sürecinde Şağban’ın istismar suçlamasını doğrulayan telefon görüşmeleri de ortaya çıkmıştı.

Bir beraat bir ceza talebi

Sakarya 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen karar duruşmasına Şağban cezaevinden SEGBİS’le katıldı.

Cumhuriyet savcısı, mütalaada ‘zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı’ndan ceza, ‘çocuğa karşı kişiyi cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun kılma’dan beraat istedi.

Müşteki avukatları ise cumhuriyet savcısının beraate yönelik açıklamasına katılmadıklarını belirterek sanığın üst hadden cezalandırılmasını istediklerini söyledi.

Suçlamaları reddetti

Şağban ise savunmasında hakkındaki iddiaları reddederek beraatini istedi: “Bir önceki duruşmada kızın babasının, kızını taciz ettiği ve annesinin buna birkaç kez şahit olduklarını beyan etti tanıklar. Mağdur avukatlarının ise ‘Kızımızın yanındayız’ açıklamasını anlamıyorum. Bu iddia edilen eylemi yapmam için aklımı yitirmiş olmam lazım. Savcının mütalaasını da kabul etmiyorum.

Bana kumpas kuruldu. Bu ailenin kötü niyetli olduğunu anladığımız için Akyazı’daki eve başka aile aldık. Bu olay altı ay sonra ortaya çıktı. Bize kumpas kurdular. Şahsımın mağdur edilmesinin adaletine uymayacağını biliyorum. Beraatimi istiyorum. Biz şan ve şeref için yaşayan insanız. Az da olsa bir ceza olursa bu benim idam fermanım olacaktır. Bu tarz iftiraların son mağduru olmamla birlik başka kimsenin başına gelmemesini temenni ediyorum. Bu komplo ortaya çıktığı için bana burası beş yıldızlı otel gibi geliyor. Biz Sakarya’yı tüm dünyaya tanıtırken bu kumpasa düşürülmek çok kötü.”

Söz alan sanık avukatları ise “(Mağdur) Y.A.’nın beyanlarında çok çelişki var. Bu sebeple olayın kumpas olduğu apaçık ortadadır. Biz sanığın beraatiyle beraber tahliyesini talep ediyoruz” dedi.

Ceza çıktı

Duruşmaya verilen kısa bir aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Şağban’a ‘zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 10 yıl beş ay hapis cezası verdi. ‘Çocuğa karşı kişiyi cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan ise beraat çıktı.

Sanığın tutukluluk hali sürecek.

‘Yeterli bulmuyoruz’

UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Başkanı Saadet Özkan kararın ardında şunları söyledi: “Kahraman bir çocuk, cinsel istismarcıya sesini çıkardı. Dedi ki; ‘Bu istismarcı bana nitelikli olarak istismarda bulunmaya çalıştı.’ Bu çocuk kahraman bir çocuk. Bugün cinsel istismarcı 10 yıl beş ay ceza aldı. ‘Çocuklar vatandır’ diye çıktığımız bu yolda bu alınan cezayı yeterli bulmuyoruz. Çünkü eylemlerini gerçekleştirmek için çocuğu bir odaya alıp kapıyı kilitlemek suretiyle çocuğa nitelikli olarak cinsel istismarda bulunmaya çalıştı. ‘Çocuklar bize emanettir’ dediğimiz yerde hangi delikanlı bunu bir çocuğa yapar? Bu hem alçaklık hem de namussuzluktur.”

Derneğin ihbar sorumlusu Mine Rana Kahramanoğlu ise konunun takipçisi olacaklarını ifade etti.