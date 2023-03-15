GS TV spikeri siyasi paylaşımları nedeniyle işten çıkarılmış: Sayın Cumhurbaşkanı sizden tırnağımın ucu kadar korkmuyorum

GS TV spikeri Serbay Şenkal, sosyal medya hesaplarından yaptığı siyasi paylaşımlar gerekçe gösterilerek, bir kaç ay önce iş akdinin feshedildiğini açıkladı.

Serbay Şenkal

YouTube hesabı üzerinden yayımladığı videoyla sürece ilişkin açıklamalarda bulunan Şenkal, işten çıkarılmasına gerekçe olarak sunulan sosyal medya paylaşımlarını da gösterdi.

Şenkal’ın ağırlıklı olarak ekonomik kriz ve sığınmacı politikaları üzerinden iktidarı eleştirdiği görüldü.

Daha sonra açıklamalarda bulunan Şenkal, ‘ağzından çıkacak her kelamın muhatabının Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olduğunu’ belirtti.

Şenkal’ın açıklamaları şu şekilde:

*Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Recep Tayyip Erdoğan… Sizden tırnağımın ucu kadar korkmuyorum. Zerre kadar korkmuyorum. Ne yapabilirsiniz ki? Bakın benim işime son verdiniz. Ben kaç aydır çalışmıyorum. Ne olacak benim kariyerim? Evelallah her şeyi yaparım. Altından kalkarım. En iyi yerlerde çalışmaya başlarım. Bu düzen ortadan kalktığında, siz gittiğinizde ben yine en kral yerlerde çalışmaya başlarım. Ama böyle bir mantalite, böyle bir düşünce yapısı olamaz.

*İnsanlar düşüncelerini paylaşabilir. İnsanlar küfür etmeden, bel altı vurmadan düşüncelerini aktarabilmeli. Türkiye resmen sansürler ülkesi oldu. Türkiye’de insanlar düşüncesini, fikrini beyan etmiyor. Depremden sonra bu korku duvarı yıkıldı. Depremden önce benim gibi çok nadir insan vardı. Maalesef bu felaketle birlikte insanların korku duvarı yıkıldı.

*Bana hiçbir şey yapamazsınız. En fazla bir geyik var ya, ‘Silivri soğuktur’ Ne kadar çirkin değil mi? Paylaşım yapıyorum, altına ‘Silivri soğuktur’, ‘Sil ağabey’… Silivri’ye girecek, işten çıkarılacak ne yapmışım ki? İşten çıkarılmaktan, kovulmaktan korkmayarak fikir beyan ettiğim için ve sonunda şu an işten kovulduğum için, bu benim ileride çocuklarıma anlatacağım bir onur madalyasıdır.