İstanbul’un bazı kesimlerinde kar yağışı başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.

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Saat 15:00’den itibaren kuzey ve yüksek kesimlerde, 20.00 itibariyle de il genelinde başlaması beklenen kar yağışı Silivri’de başladı.

Silivri ilçesine bağlı Kadıköy Mahallesi’nde akşam saatlerinde başlayan kar yağışıyla sokaklar ve araçların üzeri beyaz örtüyle kaplandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü öğle saatlerinde yaptığı uyarıda İstanbul’da beklenen yağışların bu akşam saatlerinden itibaren başlayacağını bildirmişti.

Açıklamada, kuzey kesimlerinde karla karışık yağmur ve orta kuvvette kar, yükseklerde ise kuvvetli kar şeklinde olacağı uyarısında bulunulmuştu.

Yağışların, salı sabah saatlerine kadar kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına, kuzey kesimlerde zaman zaman kuvvetli kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.