İstanbul’un barajlarındaki su seviyesi yüzde 50,32’ye yükseldi

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki su seviyesi yüzde 50,32’ye yükseldi.

AA’nın İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerinden aktardığına göre geçen yıl sonbaharda yüzde 41’e kadar inen barajlardaki su seviyesi yağışlarla yükselmeye başladı. Dün 47,81 olan su miktarı, bir günde yüzde 2,51 arttı.

Su miktarı Pabuçdere’de yüzde 36,77, Kazandere’de yüzde 80,67, Sazlıdere’de yüzde 21,50, Alibey’de yüzde 28,86, Darlık’ta yüzde 47,05, Büyükçekmece’de yüzde 41,66, Terkos’ta yüzde 43,50, Elmalı’da yüzde 68,92, Ömerli’de yüzde 75,11, Istrancalar’da yüzde 97,18 olarak kaydedildi.

2022 yılı Ocak ayında barajlara düşen yağış miktarı ise metrekareye 20,36 kilogram olarak ölçüldü.

Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip. Su miktarı bugün itibarıyla 437,16 milyon metreküp seviyesine yükseldi. Geçen ağustosta 3,4 milyon metreküp seviyesine kadar çıkan günlük su tüketimi dün 2 milyon 786 bin metreküp olarak ölçüldü.

Melen ve Yeşilçay’dan ocak ayında şu ana kadar alınan su miktarı 12,34 milyon metreküp, içme suyu arıtma tesislerinden bu yıl şu ana kadar şehre verilen toplam su miktarı ise 31,72 milyon metreküp.

Son 10 yılın doluluk oranları

Barajlardaki doluluk oranı, 12 Ocak tarihi baz alındığında 2012’de yüzde 62,85, 2013’te yüzde 65,99, 2014’te yüzde 34,53, 2015’te yüzde 76,03, 2016’da yüzde 64,15, 2017’de yüzde 60,87, 2018’de yüzde 66,20, 2019’da yüzde 90,13, 2020’de yüzde 52,2, 2021’de ise 22,1’di.