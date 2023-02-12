İstanbullular bina güvenliği tespiti için İBB’ye koştu: 10 günde sonuç

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı Özlem Tut, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası bina güvenliği tespitiyle ilgili binlerce başvuru aldıklarını açıkladı.

İstanbul. (Reuters)

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta ilki 7,7, ikincisi 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti. Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan olarak belirlenen depremler Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis’i de sarstı. 10 şehirde binlerce bina yerle bir oldu. 20 bini aşkın insan öldü.

Uzmanlar uzun süredir bu bölgelerde deprem olabileceğine dair uyarıyordu.

Bir başka uyarı yapılan bölgeyse İstanbul.

İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı Özlem Tut, Kahramanmaraş depremi sonrası binaların güvenliğiyle ilgili binlerce başvuru aldıklarını açıkladı. İstanbul’dan gelen tüm başvurulara cevap vereceklerini belirtti. Bina güvenliğiyle ilgili tarama işlemleri, ‘binatespiti.ibb.istanbul’ sitesine başvuru sonrası ücretsiz yapılıyor. Tut, hızlı tarama yöntemiyle 10 günde sonuç açıklarını söyledi. Ancak artan yoğunluk nedeniyle bu süre artık uzayabilir.

Bugüne kadar 100 bini aşkın binayı ziyaret ettiklerini bunların 30 bininin incelenmesine izin verildiğini belirten Tut, bu işlemin sadece bilgilendirme amaçlı olduğunu söyledi ve ekledi: ”Binanız riskli yapı ilan edilmeyecek. Ancak yüksek riskli yapı çıkması halinde güçlendirme süreçleri için başvuru yapılabilir.”