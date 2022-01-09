Diken

Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’dan ‘sisli’ manzaralar…

İstanbul’da dün gece saatlerinde etkili olmaya başlayan sis bu sabah etkisini daha da arttırdı; görüş mesafesi azaldı.

Fotoğraflar: AA

Sürücüler sis farlarını yakarak kontrollü şekilde trafikte ilerlemeye çalışırken Anadolu Yakası’nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Edirne istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.


İstanbul’un birçok noktasında etkili olan sisin boğaz trafiğine etkisi olmadı.

Kentin üzerini kaplayan sis tabakası özellikle trafiktekilere zor anlar yaşatırken güzel manzaralara neden oldu. Ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Balıkçı teknelerinin, metrobüs duraklarının üst geçitlerinde yürüyenlerin, köprülerin ve diğer simge yapıların üzerine çöken sis, fotoğraf tutkunları için ise birbirinden güzel kareler yakalama olanağı tanıdı.

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