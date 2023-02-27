İstanbul’daki betonun yüzde 40’ı standardın altında

Hazır beton taşıyan kamyonlardan alınan numunelerin analizine göre Türkiye genelinde betonun yaklaşık dörtte biri standardın altında.

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Haberturk TV’de yayınlan Olaylar ve Görüşler programında konuşan Yapı ve Zemin Laboratuvarları Derneği Başkanı Yavuz Poyraz, bu oranın İstanbul’da yüzde 40’ı bulduğunu belirtti.

2022 verilerine göre konuşan Poyraz, şunları söyledi: “Yapı Denetim Kanunu ilk geldiğinde standarttan düşük beton oranı Türkiye genelinde yüzde 40’ın üzerindeydi. Şimdi Türkiye genelinde yüzde 26’lara kadar düştü. Ama İstanbul’da yüzde 40. Çünkü İstanbul’da olay çok daha farklı. Öyle firmalar var ki ürettiği hatalı beton oranı yüzde 1’in bile altında. Ama öylesi de var ki yüzde 67’si düşük standartta.”