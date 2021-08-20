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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’da ‘çakar denetimleri’: Yılbaşından bu yana 1461 araca ceza kesildi

İstanbul’da yılbaşından bu yana denetimlerde ‘usulsüz çakar’ kullanan 1461 araca ceza kesildi.

Fotoğraf: DHA

Kent genelinde yılbaşından bu yana çakar-tepe lambalı ve siren tertibatlı araçlar üzerindeki denetimlerde; toplam 7 bin 114 adet araç kontrol edildi. Ceza kesilen araçlara ‘yetkisiz çakar-siren tertibatı bulundurmak ve kullanmak’tan 1339’ar lira para cezası uygulandı. Ayrıca aynı usulsüz uygulamalara devam ettiği tespit edilen 25 araç ise trafikten men edildi.  


DHA’nın aktardığına göre ağustos ayı içerisinde ise toplam 932 araç kontrol edilirken, çakar kullanan 127 adet  araca yine ‘yetkisiz çakar-siren tertibatı bulundurmak ve kullanmak’tan ceza uygulandı. Bu denetimlerde altı adet araç ise usulsüz çakar-siren tertibatı kullanmaktan dolayı trafikten 15 gün süreyle men edildi.

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