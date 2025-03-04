İstanbul'da yaşam maliyeti: 85 bin 450 lira

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı’na (İPA) kentte dört kişilik bir ailenin yaşam maliyeti 85 bin 450 liraya yükseldi.

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İPA ‘İstanbul’da Yaşam Maliyeti-Şubat 2025’ raporunu açıkladı.

Araştırmaya göre İstanbul’da yaşamanın maliyeti bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 54,47 arttı.

Dört kişilik İstanbullu bir ailenin yaşam maliyeti 85 bin 450 lira olarak hesaplandı.

Yaşam maliyeti bir önceki aya göre yüzde 3,10 artışla 2 bin 573 lira yükseldi.

Kentte yıllık bazda fiyatı artan ürünlerse şöyle:

Ağız/diş bakım ürünleri yüzde 76,48

Tuvalet kağıdı yüzde 95,01

Bisküvide yüzde 86,05

📢 İstanbul Planlama Ajansı'nın Şubat 2025 verileriyle yenilenen Yaşam Maliyeti Raporu yayında.



📈 Araştırmaya göre İstanbul'da yaşamanın maliyeti 2024 Şubatına kıyasla %54,47 oranında yükselmiş durumda.



👨‍👩‍👧‍👦 Dört kişilik İstanbullu bir ailenin yaşam maliyeti 85.450 TL olarak… pic.twitter.com/0A1sG0Ro7A — İstanbul Planlama Ajansı (@ipaistanbul) March 4, 2025



