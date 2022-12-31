İstanbul’da toplu taşıma bugün kesintisiz, yarın ücretsiz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bugün için sefer sayılarını sıklaştırdı, metrobüse 260 sefer ilave etti. Metrolarda ulaşım kesintisiz devam edecek. Yılın ilk resmi tatil günü yarın toplu ulaşımdan ücret alınmayacak.

Bu gece normal gece hatlarıyla beraber 13 ayrı hatta 168 sefer düzenlenecek. Cumartesi gecesi saat 12 ile sabah 05 arasında 13 ayrı hatta normalde 57 olan sefer sayısı 168’e çıkarıldı:

15F Beykoz – Kadıköy

11ÜS Sultanbeyli – Üsküdar

130A Tuzla Kadıköy

17 Pendik – Kadıköy

19S Yenidoğan / Sarıgazi – Kadıköy

16D Altkaynarca-Pendik-Kadıköy

12A Üsküdar-Kadıköy

129T Bostancı-Taksim

76D Bahçeşehir – Taksim

89C Başakşehir – Taksim

55T Gaziosmanpaşa – Taksim

40 Rumelifeneri – Taksim

25G Sarıyer – Taksim

Metrobüse ek sefer

Metrobüs hattında da normalde düzenlenen gece seferlerine ek olarak 260 sefer daha yapılacak. Bunun yanında metrolarda da seferler gece boyu devam edecek. M1, M2, M3, M4, M5, M6,M7, M9 metro hatları ile F1, F4 füniküler hattı yılbaşında kesintisiz sefer yapacak. T1, T3, T4, T5 tramvay hatları ise gece 2’ye kadar hizmet verecek.

1 Ocak Pazar günü ise tüm İETT ve metro seferleri her hafta sonu uygulanan Pazar sefer planına göre düzenlenecek.

Resmi tatilde ücretsiz

İstanbul’da son iki yıldır dini ve milli bayramlar ile resmi tatillerde toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet veriyor. Buna göre yeni yılın ilk resmi tatil günü olan 1 Ocak 2022 Pazar günü de toplu taşıma ücretsiz olacak.

Darülaceze’de yılbaşı

İBB Sağlık Dairesi Başkanlığı, yılbaşını Darülaceze sakinleriyle beraber karşılayacak. Konuyla ilgili bilgi veren İBB Sağlık Dairesi Başkanlığı, “İstanbul Darülaceze Şube Müdürlüğü bünyesinde, hayatını sürdüren yaş almış bireylerimizin, kendilerini daha değerli hissetmeleri, yaşam kalitelerini arttırmaları ve aktif yaşlanmalarına bir nebzede olsa katkı sağlamak amacıyla, ikram ve müzik dinletisi eşliğinde ‘Yılbaşı Etkinliği’ düzenliyoruz” dedi.