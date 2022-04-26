İstanbul’da ‘sevgilinin yanağı’ lale zamanı

İstanbul’da başlayan Lale Bayramı’yla şehrin farklı yerleri rengarenk lalelerle doldu.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği bilgiye göre lale, nergis, sümbül ve muscari gibi 160 türden 7,5 milyon çiçek İstanbullularla buluştu. Emirgan Korusu, Gülhane Parkı, Sultanahmet Meydanı, Hidiv Korusu ve Göztepe 60. Yıl Parkı olmak üzere beş farklı mekanda laleler sergilenmeye başlandı.

İstanbul’un bir parçası olan lale, Emirgan Korusu’nda çeşitli motiflerle bir araya geliyor. Toplam 90 türden 3 milyon 150 bin soğanlı bitkinin ekildiği Emirgan Korusu’nda, lale deresi, nazar boncuğu ve Türk bayrağı formunda görülebiliyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Hollanda İstanbul Başkonsolosu Arjen Uijterlinde ile Sarıyer’deki Emirgan Korusu’nda ‘Lale Bayramı’nı başlatmak için önceki gün bir araya gelmişti.

Hollanda’nın laleyle özdeşleştiğini belirten başkonsolos, Emirgan’daki görüntü nedeniyle kendisini evinde gibi hissettiğini söylemişti. Lalelerin ülkesine tarihsel yolculuğunu anlatan Hollanda Başkonsolosu Uijterlinde, “Bu güzelliği size borçluyuz” ifadelerini kullanmıştı.

‘Sevgilinin yanağına benzer’

Yazar Prof. Dr İskender Pala lalenin temsil ettiği sembolleri şöyle anlatır: “Lale bir tek dal üzerinde olan bir tek çiçektir ve şairler bunu çok kullanır. Bu durumda lale vahdeti temsil eder. Tabii bunların yanında sevgilinin yanağı da laleye benzer. Genç bir kız utandığı zaman yanağında oluşan pembeleşme, bir lalenin rengidir. Şairler bu bakımdan ‘lale yanaklı’ diye bahsettiklerinde şairin sözü nedeniyle mutlu olup yüzünün kızardığını-pembeleştiğini belirtirler.“