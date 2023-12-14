İstanbul’da ölmek de pahalı: Mezarlık fiyatlarına zam

İstanbul’da mezarlık fiyatlarına ortalama yüzde 58 zam yapıldı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi (İBB) İstanbul’da 2024 yılının mezar yeri ücret tarifesi belirlendi.

ANKA’nın haberine göre İBB Meclisi aralık ayı toplantısının dördüncü oturumu, Meclis 1’inci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında Saraçhane’deki belediye binasında bugün yapıldı.

Meclis oturumlarında, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni mezarlık ücret tarifesi belirlendi.

Ücretlere ortalama yüzde 58 oranında zam geldi. Galvanizli tabut bin 20 TL’den bin 570 TL’ye, aylık cenaze aracı kiralama ücreti 9 bin 75 TL’den 13 bin 990 TL’ye, kabir nakli ücreti 2 bin 420 TL’den 3 bin 730 TL’ye çıkarıldı.

Gömü ücretleri, mezarlık gruplarına göre ayrı ayrı belirlendi. En ucuz boş mezar yeri bedeli 4 bin 470 TL, en pahalı boş mezar yeri ücretiyse 69 bin 770 TL oldu.