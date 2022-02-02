İstanbul’da ocakta en çok zam elektriğe

İstanbul Ticaret Odası (İTO), kentte ocakta önceki aya kıyasla fiyatı en çok artan ürünün yüzde 89,66’la elektrik olduğunu açıkladı.

AA’nın haberine göre İTO, piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla geçen ay İstanbul’da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı.

İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 143’ünün perakende fiyatı artarken, 13 ürünün fiyatı düştü, 86’sınınki değişmedi.

Ocakta en çok konut harcamaları grubunda yer alan elektriğin fiyatı arttı.

Yüksek artış yaşanan diğer ürünler, yüzde 49,15’le diş tedavi ücreti, yüzde 49,10’la salatalık, yüzde 41,18’le kabak oldu.

Geçen ay fiyatı en çok azalan ürün yüzde 9,64’le maç giriş ücreti olurken, onu yüzde 8,33’le kadın bluzları, yüzde 6,86’yla etek, yüzde 6,35’le erkek gömlekleri izledi.