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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’da metrobüs kazası: 24 yaralı

İstanbul’da bir metrobüse arkadan gelen diğer metrobüsün çarpması sonucu meydana gelen kazada 24 kişi hafif şekilde yaralandı.

Fotoğraf: DHA

Küçükçekmece’de Cennet Mahallesi durağı Topkapı yönünde yolcu almak için bekleyen bir metrobüse, arkadan gelen diğer metrobüs çarptı. 24 kişinin yaralandığı kazada her iki metrobüste de maddi hasar meydana geldi.


Kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza yapan metrobüslerin yol yardım araçlarıyla bölgeden çekilmesinin ardından seferler normal akışına döndü.

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