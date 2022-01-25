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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’da metro seferleri bu gece de saat 02:00’ye kadar uzatıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), metro hatlarında seferlerin bugün de gece saat 02:00’ye kadar uzatıldığını duyurdu.

Metro seferlerinin dün saat 02:00’ye kadar uzatıldığı anımsatılan ve Şehir Hatları vapurlarında seferlerin aksamadığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi: “Dün gece saat 02:00’ye kadar seferleri uzatılarak sürekli tedbir sürüşleri ve temizleme çalışmaları yapılan raylı sistem hatlarında bu sabah itibarıyla seferler tüm hatlarda normal seyrediyor. Sadece, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda dün gece yaşanan arıza nedeniyle rutin olarak 5-6 dakika aralıkta olan seferler şu anda 10 dakika aralıklarla yapılıyor. Metro hatlarında seferler bugün de gece saat 02:00’ye kadar uzatıldı. Şehir Hatları vapurlarında an itibarıyla yaşanan bir sefer aksaması bulunmuyor ve seferler normal seyrinde yapılıyor.”


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