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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’da kadın cinayeti

İstanbul Esenler’de boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla vurulan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Arşiv

AA’nın haberine göre Turgut Reis Mahallesi 514 Sokak’ta boşanma aşamasında olduğu C.S. ile tartışan kimliği öğrenilemeyen kişi daha sonra eşini silahla vurdu.


İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerinin şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

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