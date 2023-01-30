İstanbul’da kadın cinayeti

Halka arz edilen hisseler borsa hangi yöne hareket ederse etsin tavan seviyelerden işlem görüyor. SPK’ya yakın kaynaklar hareketlerin ve arkasında plan olup olmadığının incelendiğini belirtti. Geçen yıl enflasyona karşı korunmak isteyenlerin sığınağı olan borsa, 2023’e dalgalı bir seyirde başladı. Diğer yandan halka arz olan bazı hisselerinse sürekli tavan yaptığı görülüyor. Ancak geçen haftadan beri bu hisselerden […]