İstanbul’da ‘ihaleye fesat karıştırma’ operasyonu: Eski Avcılar belediye başkanı dahil 21 kişi gözaltında

İstanbul merkezli beş ilde eş zamanlı düzenlenen ‘ihaleye fesat karıştırmak’ ve ‘resmi belgede sahtecilik’ operasyonunda, eski Avcılar belediye başkanı Handan Toprak ve belediye çalışanlarının da arasında bulunduğu 27 kişiden 21’i gözaltına alındı.

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AA’nın haberine göre Küçükçekmece başsavcılığı, Avcılar Belediyesi’nin geçmiş dönemdeki birçok ihalesinde, ‘ihaleye fesat karıştırmak’ ve ‘resmi belgede sahtecilik’ yaparak kamuyu zarara uğrattığı iddia edilen ve aralarında Toprak ile 15 belediye çalışanının da bulunduğu 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıların yakalanması için İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir ve Tekirdağ’da düzenlediği eş zamanlı operasyonda, Toprak’ın da arasında bulunduğu 21 kişiyi yakaladı.

Diğer, altı zanlının Aralık 2021’de düzenlenen benzer bir operasyonda gözaltına alındığı ve cezaevinde tutuklu bulundukları öğrenildi.