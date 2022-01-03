İstanbul’da hava ısınıyor

Marmara Bölgesi’nde yarından itibaren sıcaklığın artması, hafta boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

İstanbul. Fotoğraf: DHA (arşiv)

Meteoroloji’nin açıklamasına göre 2022’nin ilk günlerinde bölgeyi etkileyen yağışlı ve soğuk hava bugünden itibaren bölgeyi terk etti.

Yarından itibaren bölge genelinde sıcaklığın hissedilir derecede artması ve hafta boyunca mevsim normallerinin dört ila 10 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Hafta boyunca beklenen en yüksek hava sıcaklığı İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da 17, Kocaeli ile Sakarya’da 21, Yalova’da ise 19 derece.