İstanbul’da hafta sonu yağış var

İstanbul ve Marmara Bölgesi genelinde yarın sağanak yağış bekleniyor. Megakentte yağışın pazar günü de devam edeceği öngörülüyor.

Fotoğraf: AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son değerlendirmelere göre yarın Türkiye’nin kuzey ve batı kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi (Bilecik hariç) ile İzmir, Manisa ve Aydın çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak bekleniyor.

İstanbul’da yarın en düşük hava sıcaklığı ise 15 derece.

Kaynak: MGM

Denizlerde Kuzey Ege’nin kuzeyinde fırtınamsı rüzgar eseceği tahmin ediliyor.