İstanbul’da hafta sonu kar bekleniyor

İstanbul’da cuma ve cumartesi günleri hafif kar yağışı bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre İstanbul’da yarın hava yağmurlu, kuzey kesimleri ile yüksek kesimlerinde kısa süreli karla karışık yağmurlu olması bekleniyor. Perşembe günüyse parçalı çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Cuma ve cumartesiyse havanın hafif kar yağışlı, diğer günlerde parçalı bulutlu olması öngörülüyor.

İstanbul’da hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalarak, hafta boyunca mevsim normalleri altında seyretmesi bekleniyor.