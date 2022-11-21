İstanbul’da fırtına: Harem Otogarı’nın çatısı uçtu

İstanbul’da etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle Üsküdar’daki Harem Otogarı’nın çatısının bir kısmı uçtu.

Fotoğraflar: AA

AA’nın aktardığına göre kentte etkili olan şiddetli rüzgar, otogarın çatısındaki bazı parçaları kaldırdı. Çatı parçaları, otogardaki bir otobüs firmasının peronuna düştü.

Otogarda emniyet şeridi çekilerek güvenlik önlemi alınırken, olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri çatıda bulunan ve tehlike arz eden parçaları yeniden uçma riskine karşı topladı.

Yaralanan kimsenin olmadığı olayda, çatıda hasar oluştu.