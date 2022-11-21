Meteoroloji’den 17 il için kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 16 il için ‘sarı kod’lu, bir il için de ‘turuncu kodlu’ uyarı yaptı. Bu illerde yer yer kuvvetli rüzgar ve yağış etkili olacak.

Harita: MGM

MGM, günlük tahmin raporunda Kıyı Ege için şu uyarı notu yer aldı: ”Ege’nin kuzey kıyılarında başlayacak olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, zamanla Kıyı Ege’nin tamamında etkili olarak İzmir ve Muğla çevreleri ile Aydın’ın batısında kuvvetli (25-55 kg/m²), Balıkesir’in batı kıyı ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51- 85 kg/ m²) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, hortum oluşma riski ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”

Ayrıca yağışların Kırklareli ve Edirne ile İstanbul’un kuzey çevrelerinde kuvvetli, Balıkesir’in batı kıyı ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Kuvvetli rüzgar uyarısı

Rüzgârın, Marmara, Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ve doğusunda, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden (Lodos) kuvvetli (40-90 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.