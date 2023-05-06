İstanbul’da Erdoğan’a ‘güle güle’ mitingi

AYŞEGÜL KASAP

İstanbullular, millet ittifakının Maltepe mitingine akın etti. Alanda deprem bölgesinden gelenler de vardı.

Meydanı dolduran on binlerin ortak talebi ‘adalet’ti. Ekonomik krizden de yakındılar, “Patates, soğan, güle güle Erdoğan” sloganları attılar.

Fotoğraf: CHP

13’üncü cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu 2017’de adalet yürüyüşünü Maltepe’de sonlandırmış ve adalet, huzur, birlik vurgusu yapmıştı.

Maltepe bu anlamda da önemli bir yer.

Kılıçdaroğlu aynı meydandan bu kez “Değişime hazır mısınız” diye sözlerine başladı. Kılıçdaroğlu’nun “Beşli çetelerin yurtdışına kaçırdıkları paraları biliyorum. Nerelere götürdüklerini biliyorum. Tamamını ama tamamını son sentine kadar getireceğim ve bu millete vereceğim” sözleri alanda coşkuyla karşılandı.

Kılıçdaroğlu bu mitinginden KHK’lıları da gündemine aldı: “KHK’lılara bahar gelecek mi? Evet, haydi bahar gelecek. Hiç endişe etmeyin.”

Mitinge damga vuran anlardan biri de İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Ali Yeşildağ’ın iddiasını gündeme getirmesiydi. “Recep bey, Recep bey, hazır kaset orda! Bu iddiaları soruşturman gerekiyor. Bize iftira atmak yerine bir sorgula. Bu 1 milyar dolar Ali Yeşildağ’ın iddiasına göre senin cebine girmiş.”

Akşener’in bu sözleri üzerine miting alanında “Hırsız Tayyip” ve “Hırsız Erdoğan” sloganları atıldı.

‘Atatürk’ün kazanımlarını geri getirsin’

Vatandaşlarla konuştuğumuzda cümleye hep şu sloganla başladılar: “Patates soğan güle güle Erdoğan.”

Adaletten sonra ikinci gündemleri ekonomik krizdi: “Değişim istiyoruz, Türkiye güzelleşsin istiyoruz... Bir gün önce aldığımız sonraki günü tutmuyor.”

Kılıçdaroğlu’ndan göreve gelir gelmez istenenlerden bazıları şöyleydi:

“Atatürk’ün kazanımlarını geri getirsin. Fabrikalarımızı sattı, her tarafı sattı. Geri getirsinler.Yeter artık. Bıktık.

Kılıçdaroğlu göreve gelince önce adaleti sağlasın. Suçsuz yere bir sürü insanlar cezaevinde haybeye yatıyor.

Kılıçdaroğlu göreve geldiğinde ilk işi 81 ilin valisini görevden değiştirsin. Kamu görevlisi taraflı olamaz.

Kılıçdaroğlu söz verdi, dört gözle bekliyoruz. İnşallah baharı getirecek bize.”