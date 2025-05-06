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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul'da el konan sahte içki miktarı üç, kenevir yedi kat artmış

Vali Davut Gül, İstanbul’da 2025’in ilk dört ayına ilişkin emniyet verilerini duyurdu.

Fotoğraf: AA

Gül, Eyüpsultan’daki İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde (AFAD) düzenlenen emniyet verileri aylık değerlendirme toplantısında şunları söyledi:


* Çeşitli suçlardan yıllardır aranan kişilere baktığımızda yakalanan kişi sayısı, bu yılın ilk dört ayında 2024’ün aynı dönemine göre yüzde 4 azalmış.

* Yedi önemli suçtaysa yakalamalar yüzde 0,6 düşmüş. Geçen ay da ifade ettiğimiz gibi bu rakamlar, daha az aranan şahıs yakaladığımız anlamına değil, sokakların suçlulardan temizlendiği, aranan suçluların azaldığı anlamına geliyor.

* Bu alanda geçen yıla göre operasyon sayısı yüzde 42, çökertilen suç çetesi sayısı yüzde 20 arttı. Hemşehrilerimiz müsterih olsunlar. Her türlü eşkıyalığa, zorbalığa karşı mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz.

* Ele geçirilen kaçak ve sahte alkol miktarı bir önceki yıla göre yüzde 229 arttı. Emtia ürünlerinden sigarada ele geçirilen kaçak ürünlerle önlenen vergi kaybı 804 milyon lira oldu.

* Ele geçirilen uyuşturucu hap miktarı beş kat, kenevir miktarıysa yedi kat arttı. Bu işin sadece polisiye tedbirlerle çözülemeyeceğini biliyoruz. Bu sebeple annelerimizin, vatandaşlarımızın katkısını çok önemsiyoruz.

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