İstanbul’da ekmeğe zam talebi: Bazı fırınlar kararı beklemeden 2,5 liradan satmaya başladı

İstanbul Fırıncılar Odası’nın, ekmek fiyatının 2,5 liraya çıkarılması talebiyle yaptığı başvuru henüz sonuçlanmamışken bazı fırınlar zamlı fiyattan satışa başladı.

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İstanbul Fırıncılar Odası yönetim kurulunun ekim ayı olağan toplantısında artan un fiyatları ve enerji maliyetlerine dikkat çekilerek 230 gram ekmeğin 2,5 liradan satılması talep edilmişti. Zam talebi valilik ve ticaret odası tarafından değerlendirilme aşamasındayken birçok ilçede ekmek 2,5 liraya satılmaya başladı.

Fırıncılar ekmeğe zam değil gramaj artışı yapıldığı iddiasında.

Beşiktaş’ta fırın işleten İbrahim Can ekmek zammını şöyle savundu: “Un fiyatları çok yüksek olduğu için biz mecburiyetten zam yapıyoruz. Maliyetlerimiz düşük olursa biz neden durup dururken zam yapalım. Bize fırsatçı diyorlar ama fırsatçılık yaptığımız bir durum yok. Unun torbası 200 liranın üzerinde. Bu maliyetlere nasıl kurtaracağız?”

Fatih’te başka bir fırıncı Yılmaz Özdemir ise 2,5 liranın bile düşük bir fiyat olduğunu ifade ederek “Aslında 2,5 bile kurtarmıyor. 140 liraya aldığımız un şu an kaç para belli değil” dedi.

Sarıyer’de fırıncı İdris Şişman, “Başkan 2,5 lira dediği zaman 2,5 liradan satıyoruz” diyerek zamlı satış yaptığını gizlemedi.

Nevzat Aydın adlı yurttaş ise şunları söyledi: “İstanbul Fırıncılar Odası’nın kararını beklemeden yapılan zam var. Halkın yapacağı bir şey yok mecburen almak zorunda. Zaten şimdiye kadar aldığımız ekmeğin gramajını tartmıyoruz. Ara sıra soruyorum gramajını ama sormakla iş olmuyor.”