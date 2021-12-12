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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’da eğlence mekanı çıkışında silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde bir eğlence mekanı çıkışında silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Abdülhamit B. (29), Etiler’de, Nispetiye Caddesi’ndeki bir eğlence mekanından çıktığı sırada, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.


Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Bacağından yaralanan Abdülhamit B., sağlık ekiplerince SBÜ Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaparken, yaralı Abdülhamit B.’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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