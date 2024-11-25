Dört kişiyi öldürüp intihar etmişti: Üç kişiyi daha öldürdüğü ortaya çıktı

İstanbul’da dün gece Bahtiyar Aladağ, dört kişiyi silahla öldürdükten sonra intihar etmişti. Aladağ’ın eşi, çocuğu ve kayınvalidesini de öldürdüğü ortaya çıktı.
Dün gece Aladağ, annesi Necmiye, babası Muhammet, kuzeni Şadan Serdar Buke’yle kuaför Mehmet Salih Özsökük’ü öldürmüştü. Aladağ, kız kardeşi Buket Aladağ’ı ve kayınbiraderi Gökhan Soylu’yu silahla yaralamıştı.
Olayı araştıran polis, Büyükçekmece ilçesindeki Tepekent Işıklar’da göl kenarında üç ceset daha buldu.
Bulunan cesetlerin Aladağ’ın eşi Sevim Aladağ, kayınvalidesi Türkan Soylu ve 10 yaşındaki oğlu A.A’ya ait olduğunu tespit edildi.
Aladağ’ın yedi kişiyi silahla öldürdükten sonra intihar ettiği bildirildi.
Yaralanan Buket Aladağ ve Gökhan Soylu’nunsa hastanede tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.