İstanbul’da ‘beklenen’ yasak geldi: Onur Haftası etkinliklerine izin yok

İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası etkinlikleri, Beyoğlu ve Kadıköy kaymakamlıkları tarafından yasaklandı.

kaosgl’nin haberine göre İstanbul Emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne bağlı polisler, Onur Haftası etkinliklerinin yapılacağı mekanlara gitti. Polisler, ‘mekan ziyaretlerini’ rutin diye adlandırdı ama dernekler ‘etkinlik hakkında bilgi almak için’ polislerin geldiği görüşünde.

Ziyaretlerden sonra polisler bu sefer mekanlara ellerinde Beyoğlu Kaymakamlığı’nın yasak kararıyla gitti. Beyoğlu Kaymakamlığı’nın yasak kararı henüz yayımlanmazken, etkinliklerin bir diğer adresi Kadıköy’de kaymakamlık yasak kararını sitesinde duyurdu.

Karar şöyle: “İdaremiz dahilinde gerçekleşebilecek olaylar ile alakalı yapılan çalışmalar sonucunda; 21.06.2022 ( Salı) ve 23.06.2022 (Perşembe) günü ’30’uncu İstanbul LGBTİ+Onur Haftası’ konulu toplanma, basın açıklaması, yürüyüş, bildiri dağıtımı vb. etkinlikleri yapılacağı şeklinde bilgiler elde edilmiştir.

İlçemiz sınırları dahilinde huzur, güvenlik ve esenliğin korunması ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla; yapılmak istenilen eylem ve etkinlik, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17’inci maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 32/ç maddesine istinaden Kaymakamlığımızca idaremiz dahilinde bulunan tüm açık ve kapalı alanlarda 21.06.2022 günü saat 00.01’ den – 27.06.2022 günü saat 23.59’a kadar yedi gün süreyle yasaklanmıştır.”