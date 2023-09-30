İstanbul’da acil işi olmayan araçla dışarı çıkmasın

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, pazartesiye kadar sürmesi beklenen yağışla ilgili İstanbullulardan bu akşam için acil olmadığı sürece araçla dışarı çıkmamalarını istedi.

Fotoğraf: AA

Afet Koordinasyon Merkezi’nde (AKOM) konuşan İmamoğlu, şunları dedi:

*Önce şunu söyleyeyim. Meteoroloji birimimiz ve Meteoroloji kurumu olmak üzere bütünüyle yaptıkları açıklamalarda görünüyor ki bu akşam saat 21.00- 22.00 civarında İstanbul’da etkili bir yağış süreci başlayacak. Bu tabii bazen tahminim biraz üstüne çıkabiliyor, biraz geç başlayabiliyor ama bu akşam kesinlikle etkili bir yağışı bütün İstanbul’un yaşayabileceği ihtimali birimlerimiz tarafından bize aktarıldı. Bölgesel olarak yüz kiloyu aşacak bir yağış miktarına ulaşabilme ihtimalini yüksek görüyor arkadaşlarım.

*100 kilometrekareye derken bunun anlamını daha netleştirmek adına şöyle ifade etmek isterim. Örneğin İstanbul’un bazı ilçelerinde bugüne kadar son iki yağışta yağan yağmurun üstüne böyle bir yağış daha aldığı takdirde, normalde ortalama bir yılda alacağı yağışı üç günde almış olacak. Yani aslında işin şiddetini ve yağışın nasıl bir biçim değiştirdiğini daha iyi anlamak adına tekrar ifade edeyim.

Çok okunan Bu gidişle kadın-erkek eşitliğine ulaşmaya daha 131 yıl var

*Bu akşam da bahsedilen yağış miktarı, örneğin Arnavutköy, Başakşehir, Çatalca veya belli yakın yörelerine bu bahsettiğimiz oranda yağış düştüğü takdirde bir yılda alacak olduğu yağışı bu üç yağışta almış olacak anlamına geliyor.

*Sizler bu akşamınızı 9-10 itibariyle mümkün olduğu kadar tedbirli, acil bir durumunuz yoksa araçla dışarıya çıkmama ve eğer geçmişte bir kısım deneyimleriniz var ise ama apartmanınızda ama binanızda bu anlamda tedbirlerinizi alarak, araçlarınız olsun, konakladığınız yer olsun ki bu noktada özellikle iş yeri sahiplerini uyarmak istiyorum. Belli noktalarda iş yerlerinde mesai olabilir, bu mesai esnasında tedbiri, sıkıntılı olabilecek fabrika veya buna benzer bodrum katlarda imalat yapan kurum ve kuruluşlarında azami dikkatle hareket etmesi bizim bu akşamı en az sıkıntıyla geçirmemize sebep olacaktır.