İstanbul'da 29 kişinin hayatını kaybettiği yangının çıkış görüntüleri

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde bir işletmede çıkan yangının çıkış görüntülerini paylaştı.

Fotoğraf: Ali Yerlikaya

Gayrettepe’de 16 katlı binanın gece kulübü olarak işletilen giriş katında yangın çıktı. Çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibinin sevk edildiği yangında 29 kişi hayatını kaybetti.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, yangınla ilgili iki mülkiye müfettişince yürütülen idari soruşturmanın devam ettiğini söyledi: “Olayla ilgili iki müfettişimiz tarafından yürütülen idari soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. Yangının ilk çıkış görüntülüleri yüreklerimizi bir kez daha yaktı. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.”