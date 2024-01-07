İstanbul ve İzmir’de vapur seferleri iptal

İstanbul ve İzmir’de hava muhalefeti nedeniyle bazı seferler iptal edildi.

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İstanbul’da, olumsuz hava koşulları nedeniyle Beşiktaş-Adalar ile Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş seferleri yapılamayacak.

Şehir Hatları AŞ’nin sitesinden yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları sebebiyle Beşiktaş-Adalar ile Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar gerçekleştirilemeyeceği bildirildi.

İzmir’de de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle tüm vapur seferleri iptal edildi.

İZDENİZ Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle tüm seferlerimiz iptal edilmiştir” dendi.