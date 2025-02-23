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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul ve Ankara dahil altı ildeki ağır taşıtlara getirilen yasak kalktı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, hava şartları nedeniyle İstanbul ve Ankara dahil altı ildeki bazı yollarda ağır taşıtlara getirilen yasağın kalktığını duyurdu.

Fotoğraf: AA

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) altı ildeki D-100 ve D-750 yollarıyla TEM ve Kuzey Marmara Otoyolları’nda ağır taşıtların (kamyon, çekici ve tanker cinsi) kullanılmasını cuma yasaklamıştı.


Açıklamaya göre yasağı kapsayan iller şöyleydi:

  • İstanbul
  • Kocaeli
  • Sakarya
  • Düzce
  • Bolu
  • Ankara

Bakanlığın açıklaması şöyle: “Kısıtlama, 23 Şubat Pazar 13.00 itibarıyla kaldırılmıştır.”

İstanbul ve Ankara dahil altı ilde ağır taşıtlara yasak

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