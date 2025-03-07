İstanbul Valiliği sahipsiz hayvanlar için belediyelere yazı yolladı: 17 Mart son tarih

İstanbul Valiliği, belediyelerin sahipsiz hayvanlar için kullanılmak üzere tahsis edilmesini istedikleri alanların işlemlerini 17 Mart’a kadar tamamlamasını istedi.

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Valilik yazısında ‘sahipsiz hayvanların, özellikle sokak köpekleri kaynaklı oluşabilecek zararlar göz önünde bulundurularak insan, hayvan ve çevre sağlığı için oluşabilecek olumsuz etkileri gidermeye yönelik tedbirlerin yerel yönetimler tarafından alınmasını’ istedi.

İlgili işlemlerin en geç 17 Mart 2025 Pazartesi’ye kadar tamamlanması talep edildi. Gerekli tedbirleri almayan, ‘hizmet kusuru olduğu tespit edilen kurumların sıralı sorumlu tüm amirlerinin maddi, manevi ve cezai sorumluluklarının bulunduğu’ hatırlatıldı.