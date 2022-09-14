İstanbul Vakfı’ndan bin kız öğrenciye ‘Büyüt Hayallerini’ bursu

İstanbul Vakfı’nın geçen yıl 300 kız öğrenciye eğitim bursu veren ‘Büyüt Hayallerini’ projesi, bu yıl bin kız öğrenciye ulaşmayı hedefliyor. Bugün başlayan başvurular 24 Eylül’de sona eriyor.

Kız çocuklarının eğitimlerine katkı sağlamak için Dilek Kaya İmamoğlu’nun fikir öncülüğünü yaptığı ‘Büyüt Hayallerini’ projesi büyüyor. Geçen yıl İstanbul Vakfı işbirliğinde ‘İlham Veren Adımlar’ kitabının satış geliriyle ortaokul, lise ve üniversitede okuyan 300 kız öğrenciye burs desteği sağlanmıştı. Proje kapsamında destekçilerin katkılarının artmasıyla birlikte bu yıl burs desteği sağlanacak öğrenci sayısının bin kişiye çıkarılması hedefleniyor.

Burs başvuruları 14-24 Eylül tarihleri arasında http://istanbulvakfi.istanbul adresinden yapılabilir.

‘İlham veren adımlar’ kitabının satışı devam ediyor

40 yazardan ilham veren 40 kadın hikayesinin toplandığı ‘İlham Veren Adımlar‘ kitabının satışından elde edilen gelir kız öğrencilerine burs olarak yansıyor.