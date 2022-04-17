İstanbul Tabip Odası’nı iki yıl daha Demokratik Katılım Grubu yönetecek

İstanbul Tabip Odası’nda bugün düzenlenen seçimi, oyların yüzde 87’sini alan Demokratik Katılım Grubu kazandı. Grup 2002’den beri odayı yönetiyor.

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Hekimler Çapa Fen ve Selçuk Mesleki ve Teknik Anadolu liselerinde oy kullandı. Türkiye’nin en eski ve büyük tabip odasını iki yıl yönetmeye Demokratik Katılım Grubu’nun yanı sıra Türk Hekimleri Birliği de talip oldu. Dr. Onur Beden ise dünkü genel kurulda konuşarak bağımsız yönetim kurulu adaylığını ilan etse de bugün harekete geçmedi.

Yeni başkan Erdoğan

Odanın yeni yönetim kurulu Prof. Dr. Nergis Erdoğan, Dr. Saffet Ercan, Doç. Dr. Esin Tuncay, Dr. Ertuğrul Oruç, Dr. Ayşen Yavru, Dr. Cegerğun Polat, Doç. Dr. Tamer Yazar’dan oluşuyor.

Erdoğan yeni dönemin oda başkanı oldu. Erdoğan halen İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Ekoloji Ve Hidroklimatoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi.

Kesin olmayan sonuçlara göre, 3 bin 450 hekim oy kullandı. Demokratik Katılım Grubu 3 bin, Türk Hekimleri Birliği ise 400 dolayında oy aldı.

Tabip odası yönetim kurulu üyeliği en fazla iki dönem üst üste olunabiliyor. Yönetim ve denetleme kurullarına aday olabilmek için beş, onur kuruluna aday olabilmek için 10 yıllık mesleki deneyim gerekiyor.