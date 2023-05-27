İstanbul Müzik Festivali’nde ‘kaçırmak istemeyeceğiniz’ 10 konser

Yarım asrı deviren ‘İstanbul Müzik Festivali’ 1-17 Haziran tarihleri arasında yeniden klasik müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. 25 konserde 60’ın üzerinde ismi ağırlayan festivalin programında Cumhuriyet’in 100. yılına özel geliştirilen yeni projeler, Anadolu topraklarında yaşamış birçok önemli kadın figürden esinlenerek yazılan eserler, günümüz klasik müzik dünyasının yıldız solistler, seçkin orkestralar ve disiplinlerarası projeler var. İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Borusan Holding sponsorluğunda düzenlenen festivalin öne çıkan 10 konserini derledik.

Açılış Konseri: Tekfen Filarmoni Orkestrası & Jan Lisiecki

Şef Aziz Shokhakimov (solda) ve piyanist Jan Lisiecki

51. İstanbul Müzik Festivali, 1 Haziran’da Atatürk Kültür Merkezi’nde, daimi şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki 2019-2023 Festival Açılış Konseri Orkestrası Tekfen Filarmoni Orkestrası ile son yılların aranan genç piyano dehalarından Jan Lisiecki’nin buluşacağı bir konserle açılışını yapacak. Konserde, Frédéric Chopin’in ilk piyano konçertosunun ardından ülkemizin saygın bestecilerinden Hasan Uçarsu’nun Portreler adlı orkestra süiti seslendirilecek. Farklı kültürlerin harmanlanacağı, müziğin armonisinin size eşsiz bir deneyim yaşatacağı bu konseri kaçırmayın.

Tarih: 1 Haziran Perşembe, 20.00

Mekan: Atatürk Kültür Merkezi, Türk Telekom Opera Salonu

Münih Oda Orkestrası & Nicolas Altstaedt

Münih Oda Orkestrası ve Nicolas Altstaedt (sağda)

Dünyanın sayılı çellistleri arasında gösterilen Nicolas Altstaedt, enstürmanıyla üstün yeteneğini sergileyeceği konserde aynı zamanda Avrupa’nın seçkin topluluklarından Münih Oda Orkestrası’nın şefliğini yapacak. Her yıl dünya çapındaki önemli mekânlarda konser veren Münih Oda Orkestrası’nın İstanbul durağında sizleri usta çellist ve başarılı orkestranın buluşmasından doğan müziğin büyüsü bekliyor.

Tarih: 2 Haziran Cuma, 20.00

Mekan: İş Kuleleri Salonu

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası & Barbara Hannigan

Barbara Hannigan ve İstanbul Filarmoni

Grammy ödüllü ünlü soprano ve şef Barbara Hannigan’a bu konserde Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO) eşlik edecek. İstanbul’u bu ilk ziyaretinde klasik müzik konserinin alışılmış kalıplarını yıkacak Hannigan ve BİFO’nun repertuvarında Haydn ve Gershwin gibi bestecilerin eserleri yer alıyor. Bu özel randevuyu kaçırmayın.

Tarih 3 Haziran Cumartesi, 20.00

Mekan: Atatürk Kültür Merkezi , Türk Telekom Opera Salonu

Avludaki Ses

Avludaki Ses (sol alttan) Yelda Özgen Öztürk, Neva Özgen, Safinaz Rizeli, Yurdal Tokcan

Klasik Türk Müziği’nin günümüzdeki önde gelen icracılarından oluşan Anatolia Ensemble, ‘Avludaki Ses’ ile 51. İstanbul Müzik Festivali’nde müzikseverlerle buluşuyor. Şerif Muhiddin Targan, Sedat Öztoprak, Refik Fersan, Refik Talat Alpman, Sadi Işılay, Cevdet Çağla gibi Cumhuriyet dönemi bestecilerinin eserlerinin seslendirileceği konser, İstanbul’un kültür mirasına yeniden kazandırılan Mevlanakapı Kara Surları’nın tarihi atmosferinde gerçekleşecek. Klasik Türk Müziği’nin unutulmaz eserlerinin günümüzün önde gelen müzisyenleri tarafından yorumlanacağı bu akşamda müzikseverleri geçmişe doğru bir yolculuk bekliyor.

Tarih: 4 Haziran Pazar, 21.00

Mekan: Mevlanakapı Kara Surları Ziyaretçi Merkezi

Festival Buluşması: Borusan Quartet & Lucienne Renaudin Vary

Borusan Quartet (sold) ve Lucienne Renaudin Vary

Türkiye’nin önde gelen oda müziği topluluğu Borusan Quartet ile Festival Buluşması kapsamında seçkin bir repertuvarı seslendirecek genç Fransız müzisyen Lucienne Renaudin Vary yaşının ötesinde bir olgunluktaki yeteneğiyle müzikseverleri büyülüyor. Süreyya Operası’nın tarihi atmosferinde gerçekleştirilecek buluşma, festivalin en çok beklenen performanslarından biri olarak öne çıkıyor.

Tarih: 5 Haziran Pazartesi, 20.00. Mekan: Süreyya Operası

Fazıl Say & Serenad Bağcan ‘Dünya Anne’

Sol alttan; Fazıl Say, Ferit Odman, Volkan Hürsever, Serenad Bağcan

Festivalin siparişi üzerine, Fazıl Say’ın Türkiye’den kadın şairlerden ilhamla bestelediği eserlerden oluşan yeni projesi ‘Dünya Anne’, festivalde dünya prömiyerini yapacak. Cumhuriyetin yetenekli ve üretken kadınlarının kaleme aldığı unutulmaz şiirlerden doğan besteleri Fazıl Say ile yıllardır aynı sahneyi paylaşan mezzo-soprano Serenad Bağcan seslendirecek. Say’a kontrabasta Volkan Hürsever ve davulda Ferit Odman eşlik edecek. Yekta Kopan’ın sunumuyla yıldız müzisyenlere katılacağı konser, sizleri unutulmayacak bir prömiyer akşamına davet ediyor.

Tarih: 8 Haziran Perşembe, 20.00. Mekan: Atatürk Kültür Merkezi , Türk Telekom Opera Salonu

Tarih: 14 Haziran Çarşamba, 20.00. Mekan: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

Hollanda Kraliyet Concertgebouw Oda Orkestrası & Matthias Goerne

Matthias Goerne ve Hollanda Kraliyet Concertgebouw Oda Orkestrası

Gramophone ve ECHO Klassik ödüllü, Alman ‘lieder‘ geleneğinin yaşayan en önemli temsilcisi kabul edilen, çağımızın en büyük baritonlarından Matthias Goerne, Amsterdam’ın prestijli topluluğu Hollanda Kraliyet Concertgebouw Oda Orkestrası ile festival sahnesinde buluşacak. Konserin repertuvarında Schubert, Brahms, Schumann, Dvořák ve Wolf gibi bestecilerin ölümsüz eserlerinden bir seçki yer alıyor.

Tarih: 9 Haziran Cuma, 20.00. Mekan: Cemal Reşit Rey Konser Salonu

Anne-Sophie Mutter & Mutter’s Virtuosi

Anne-Sophie Mutter

İstanbul Müzik Festivali, günümüzün en büyük keman virtüözlerinden, Grammy ödüllü Anne-Sophie Mutter’in 60. yaşını kutluyor. Kendi adını taşıyan vakfının desteklediği genç müzisyenlerden oluşan Mutter’s Virtuosi yaylı orkestrasıyla birlikte festivale konuk olan Anne-Sophie Mutter, Mercedes-Benz Otomotiv’in desteğiyle gerçekleştirilecek konserde sahne alacak. Mutter ve virtüöz orkestrası, Bach’tan Previn’e uzanan bir repertuvarı seslendirecek. Konserden önce Mutter’e festivalin Yaşam Boyu Başarı Ödülü sunulacak.

Tarih: 13 Haziran Salı, 20.00. Mekan: Atatürk Kültür Merkezi, Türk Telekom Opera Salonu

Salzburg Mozarteum Orkestrası & ​​Arabella Steinbacher

Arabella Steinbacher (solda) ve Salzburg Mozarteum Orkestrası

Alman keman ekolünün yıldız isimlerinden Arabella Steinbacher ve dünyanın en iyi klasik müzik topluluklarından, tecrübeli şef Matthew Halls’ın yönetimindeki Salzburg Mozarteum Orkestrası, festivalde buluşuyor. Altın Mozart Madalyası’nı alan ikinci orkestra olan Salzburg Mozarteum Orkestrası ile birlikte gerçekleştirilecek konserin tüm programı Mozart’ın eserlerinden oluşacak. Mozart’ın eserlerini yorumlamaktaki ustalığıyla bilinen Steinbacher ile Avusturyalı dâhi bestecinin doğup büyüdüğü şehrin orkestrasının buluşacağı konseri Mozart hayranları kesinlikle kaçırmamalı.

Tarih: 16 Haziran Cuma, 20.00. Mekan: Atatürk Kültür Merkezi, Türk Telekom Opera Salonu

Disko Klasik

Çellist Jamal Aliyev’e (ortada) yenilikçi klasik müzik topluluğu ‘Orchester Im Treppenhaus’ eşlik edecek

Ülkemizin yetiştirdiği, dünya çapında saygınlık kazanmış, yeni neslin en çok aranan isimlerinden çellist Jamal Aliyev ve Avrupa’nın son yıllardaki en yenilikçi klasik müzik topluluklarından ‘Orchester Im Treppenhaus’ festivalde ilk kez düzenlecek Disko Klasik’le festivalde yerini alıyor. Klasik müzikle pekâla dans edilebileceğini gösterecek olan Disko Klasik son derece hareketli repertuvarıyla festival programınızda yerini almalı.

Tarih: 16 Haziran Cuma, 21.00. Mekan: Babylon

*Festivalin ayrıntılı programını muzik.iksv.org adresinde görebilirsiniz.