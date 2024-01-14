İstanbul Modern ‘Harika Eserler’ listesinde

Önde gelen uluslararası mimarlık ve tasarım dergilerinden Architectural Digest’in bu yılki ‘Harika Eserler‘ (Works of Wonder) listesinde İstanbul Modern de yer aldı.
Dergide Boğaziçi’nden ilham alınarak tasarlaran yeni İstanbul Modern binasının hem endüstriyel hem de şık görünümünden övgüyle bahsedildi.
Listede, açılışı ses getiren ve dünyanın en büyük LED küresi olarak tanımlanan Las Vegas’taki Sphere, Madrid’deki Kraliyet Koleksiyonları Galerisi ve Hiroşima’daki Simose Sanat Müzesi dahil dünyanın dört bir yanından 18 yapı yer aldı.